Wandern auf den Spuren der alten Römer

14 römische Meilensteine standen bis vor einem Jahr noch an der B 99 Katschberg Straße im Lungau. Gereinigt und konserviert lagern sie nun bis zu ihrer Neuaufstellung in der Straßenmeisterei Mauterndorf, bis sie künftig in Untertauern, Tweng und weiteren Gemeinden entlang der bedeutenden römischen Reichsstraße präsentiert werden. Die historische Römerstraße, die annähernd parallel zur Bundesstraße B 99 verläuft, wurde von der Landesarchäologie in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt in einem Geoinformationssystem erfasst und fotografisch dokumentiert. Noch im Original erhaltene Bereiche sind beispielsweise in Untertauern, beim Gnadenfall oder beim Johannesfall zu finden. Ein eindrucksvoller Abschnitt existiert bei der Wachtbrücke in Tweng, wo eine starke Steigung mit Serpentinen bewältigt wurde.