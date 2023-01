Warum Franz Schnabl jetzt auf Olaf Scholz macht

Offiziell startet die SPÖ zwar erst am Sonntag in den Wahlkampf. Wie nunmehr all seine Kontrahenten grinst Spitzenkandidat Franz Schnabl aber bereits von dem ein oder anderen Wahlplakat. Deutsche Touristen und aufmerksame Politik-Beobachter dürften beim Anblick dieser aber ein Déjà-vu haben. Fast schon verblüffend stark ähneln die Plakate nämlich jenen, die SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz im Jahr 2021 für seinen Wahlkampf bei der deutschen Bundestagswahl verwendet hatte (siehe Bilder unten).