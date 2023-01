„Monsterbau“ stört seit Jahren Siedlungs-Idylle

„Es ist ein Monsterbau, der in dieser kleinen, ruhigen Siedlung absolut nichts verloren hat“, so Gemeinderätin Renate Kolfelner von den Grünen. Fünf Jahre beschäftigt das immer noch im Rohbau befindliche Domizil in Langenzersdorf schon die lärmgeplagten Anrainer und deren Anwälte. Und diese halten die Baubehörde mit Einsprüchen auf Trab. Ein Hamsterrad, das den Anrainern bislang schon 40.000 Euro gekostet hat.