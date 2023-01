So sieht der Endzeitbunker von Kurz-Boss Thiel aus

In die Hügel des Mount Alpha am Wanaka-See will Thiel über seine im Dezember 2009 in Auckland registrierte Firma Second Star Ltd. einen weitläufigen, rund 1000 Quadratmeter Luxusbunker errichten lassen. Nach Plänen des Büros des international bekannten japanischen Architekten Keno Kuma, der für die olympischen Sommerspiele 2020 auch das neue Nationalstadion in Tokio entworfen hat, wird das Bauwerk unter anderem zehn Schlafzimmer, eine Bibliothek und Spa-Räumlichkeiten beherbergen.