Es spricht der Präsident | Es spricht die Musik

Es spricht die Musik. Während sich der Bundespräsident an die Österreicher wendet, richtet sich das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker an die ganze Welt. Besonders schön, wenn wie gestern mit Franz Welser-Möst ein Österreicher am Pult steht. Der dann auch noch mit dem Nietzsche-Zitat „Leben ohne Musik ist ein Irrtum“ den rund 50 Millionen Zuschauern an den TV-Geräten in knapp 100 Ländern „Prosit Neujahr“ wünschte. „Wie beglückend!“, schreibt darüber „Krone“-Kultur-Doyen Karl-Heinz Roschitz: „Erstmals konnte das Neujahrskonzert nach der Pandemie wieder ohne Beschränkungen stattfinden, erstmals durften die Wiener Chormädchen auftreten, erstmals spielte das Orchester viele unbekannte Stücke der Strauß-Dynastie, Suppés und Hellmesbergers, die Welser-Möst während der Pandemie für sich entdeckt hat.“ Mit dem gestrigen Neujahrskonzert wollten die „Wiener“, wie Roschitz anmerkt, „eine Friedensbotschaft an alle Länder senden, die sich im Krieg befinden und wo Krieg droht. Eine Botschaft der Hoffnung, der Zuversicht und der Liebe, bei der die Musik Trösterin ist.“ Das Publikum war begeistert, feierte Welser-Möst und sein Team mit stehenden Ovationen. Und Musik-Kenner Roschitz feiert Welser-Möst und die Philharmoniker mit der Höchstnote: 5 Kronen! Die musikalische Botschaft - sie ist also angekommen. Wenn das bei der Friedensbotschaft auch gelingen würde…