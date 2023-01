„Wunderschöne Zeiten in Oberösterreich waren das“

Wie sehr er mit Oberösterreich seit Jugendtagen verbunden war, erzählte der am Silvestertag verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. „Krone“-Redakteur Max Stöger bei einer Privataudienz in Rom im September 2006. „In der Kronen Zeitung habe ich schon als junger Bursch geblättert, wenn ich aus meinem bayerischen Heimatort Marktl für Besorgungen ins Innviertel geradelt bin - wunderschöne Zeiten“, schwärmte der Heilige Vater - und gab spontan Erinnerungen an unvergessene Urlaubstage in Oberösterreich preis.