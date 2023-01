Mutter des Neujahrsbabys auch am 1. Jänner geboren

Die Geburt der kleinen Ida Andrea ging äußerst rasch über die Bühne, innerhalb von 20 Minuten lag sie schon in den Armen der Eltern. Das mag vielleicht auch an den Genen des Vaters liegen, ist dieser doch Riccardo Rädler aus Möggers - immerhin vierfacher Sieger des Weißen Rings in Lech.