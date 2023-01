So feierten Arnautovic, Messi und Co. Silvester!

Überschwang ob des nun vergangenen Jahres wusste Lindsey Vonn nicht zu versprühen. Vielmehr erinnerte sie sich daran, dass 2022 ihre Mutter, ihre Großmutter sowie ihr Hund „Bear“ gestorben waren. Letztlich blickte sie aber trotzdem optimistisch in die Zukunft: „Here we come 2023!“