Minister: „Schäden durch Brexit nehmen weiter zu“

Minister arbeitete früher als Radiojournalist in Österreich

Robertson, der früher als Radiojournalist in Österreich arbeitete, ist wie Regierungschefin Nicola Sturgeon Mitglied der Schottischen Nationalpartei (SNP), die eine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich und eine Rückkehr in die EU anstrebt. Er kündigte an, die Regionalregierung peile weiterhin ein neues Unabhängigkeitsreferendum an.