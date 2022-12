Pelés Sarg zieht bei Haus seiner Mutter vorbei

„Er verwandelte Fußball in Kunst“

„Wir trauern um einen Mann, der durch den Fußball den Namen Brasiliens in die Welt getragen hat. Er verwandelte Fußball in Kunst und Freude“, so Bolsonaro. Brasiliens gewählter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva würdigte Pelé als Nationalhelden. „Wenige Brasilianer haben den Namen unseres Landes so weit getragen wie er“, erklärte Lula, der am Sonntag sein Amt antreten soll, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Auch US-Präsident Joe Biden verneigte sich vor Pelé. Mit seinem Aufstieg aus bescheidenen Verhältnissen zur Legende habe er „gezeigt, was alles möglich ist“.