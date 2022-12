Turbulentes Finale | Zwischen den Jahren

Turbulentes Finale. In Österreich Dürre und Eisregen, Saharastaub und Fluten, wilde Sturmböen und Sturzfluten, Hitzerekorde - und jetzt wahrscheinlich auch noch ein Silvestertag so warm wie noch nie: Das Wetter hatte im zu Ende gehenden Jahr hierzulande viel zu bieten. Zu viel, wie nicht nur Experten meinen. Das Wetter wird immer extremer, wie die Klimastatistik für 2022 beweist. Und, wie kaum noch jemand zu leugnen versucht: Diese Extreme sind von uns Menschen verursacht. Wenn wir also morgen bei annähernd 20 Grad in weiten Teilen Österreichs Richtung neues Jahr feiern - wie wär´s mit guten Vorsätzen, in nächsten Jahr endlich die Treibhausgase nachhaltig zu reduzieren? Wobei wir es uns und unseren Kindern nicht leisten können, diese Vorsätze zu brechen!