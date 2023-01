LKH Innsbruck: Ein Busunfall als Belastungsprobe

Werden viele schwer verletzte Patienten gleichzeitig in eine Klinik eingeliefert, können selbst große Spitäler an ihre Grenzen kommen. Szenarien wie die Folgen eines Busunfalls müssen daher regelmäßig geübt werden. Die „Krone“ gibt einen Einblick in eine Notfallübung. Hat alles geklappt?