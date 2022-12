Leser-Kritik: „Virus ist bei uns nicht anders“

Nicht nur der Alleingang Wiens bei der Maskenregelung in den öffentlichen Verkehrsmitteln sorgt für Kontroversen. Viele unserer Leser kritisieren auch den weiterhin harten Corona-Kurs in den Spitälern der Stadt. Denn während bundesweit die 3-G-Regel für Besucher und Mitarbeiter in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen bzw. anderen Gesundheitseinrichtungen aufgehoben wurde, muss in der Bundeshauptstadt weiter ein maximal 72 Stunden alter negativer PCR-Test vorgelegt werden, was spontane Besuche von Patienten unmöglich macht.