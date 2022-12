Maske & Co: Wien bleibt bei strengen Corona-Regeln

Wie schon in Aussicht gestellt, hält man in Wien außerdem an der FFP2-Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln (inklusive geschlossenen Räumen der dazugehörigen Stationen) fest. Auch in der Apotheke muss weiterhin die Maske angelegt werden - nicht zuletzt, weil in diesen als Covid-Teststationen auch Verdachtsfälle abgeklärt werden. Wie auch die Bundesverordnung gelten diese Maßnahmen vorerst bis 28. Februar 2023.