„Volk hat Gleißner seine Vergangenheit verziehen“

Fulminante Mehrheit bei der ersten Wahl

Die Oberösterreicher hätten 1945 bei der ersten Nationalratswahl die Vergangenheit des Heinrich Gleißner ganz genau gekannt. Pühringer: „Sie haben gewusst, dass er im Ständestaat Politiker war. Und sie haben gewusst, dass er in Dachau gesessen ist. Beides haben sie gewusst. Und sie haben ihn in der ersten Wahl mit einer fulminanten Mehrheit (in OÖ erreichte die ÖVP 59 Prozent, Anm.) ausgestattet. Das ist auch Demokratie und nicht nur, wenn ich irgendwelche Straßen umbenenne.“