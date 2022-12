Reiseregeln in China sorgen für Beunruhigung

In Mailand hat man bereits auf die neuen Regelungen in China reagiert. Fluggäste aus dem Land der Mitte müssen in Italien bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen können. Auch die USA erwägen Corona-Maßnahmen für Reisende aus China. Hutter sieht die Tests positiv, doch gibt zu bedenken, welche Touristen infolge zum Test gebeten werden. „In Japan zum Beispiel steigen die Infektionszahlen.“ Die Devise lautet also weiterhin: Maske tragen, Abstand halten und Hände waschen.