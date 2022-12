Pinker Plan für Wahl: 5 Prozent Liberale gesucht

Was machen eigentlich die Neos? Wie wollen die in Kärnten traditionell brustschwachen Pinken den Einzug in den heimischen Landtag schaffen? Wo verstecken sich die dazu nötigen fünf Prozent Liberale? Janos Juvan (37), der neue Landeschef der Partei, ist durchaus optimistisch: „Bei der Nationalratswahl 2019, in der Hochphase eines Sebastian Kurz, haben wir 6,8 Prozent erreicht. Das waren 21.193 Kärntnerinnen und Kärntner, die uns Neos hier im Land gewählt haben.“ Der Wahlkampfauftakt der Pinken wird verhältnismäßig später steigen und zwar erst am 3. Februar in Beisein von Bundeschefin Beate Meinl-Reisinger.