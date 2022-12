Achtköpfige Familie von Wagner-Söldnern getötet?

In der von russischen Truppen besetzten Stadt Makijiwka in der Region Luhansk im Osten der Ukraine haben mehrere Männer eine achtköpfige Familie getötet und ausgeraubt. Unter den Opfern seien auch vier Kinder, heißt es übereinstimmend in Berichten von russischen und ukrainischen Medien. Der Tat verdächtig sind Söldner der berüchtigten Gruppe Wagner.