Erdogan: „Ronaldo wurde das Toreschießen verboten“

Ab nach Saudi-Arabien

Ronaldo hat sich zwar nie öffentlich darüber geäußert, Palästina zu unterstützen, Erdogan ist dennoch fest davon überzeugt, dass dem so ist und der fünffache Weltfußballer somit einigen Verantwortlichen des portugiesischen Verbandes auf die Zehen getreten ist. Was jedenfalls belegt ist: Ronaldo musste sich in der K.o.-Phase der WM mit der Ersatzbank zufriedengeben, ehe bereits im Viertelfinale gegen Marokko Schluss war. Berichten zufolge wird Ronaldo nun beim saudischen Klub Al-Nassr unterschreiben, ein Termin für den Medizincheck soll bereits fixiert sein.