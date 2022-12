Ganz Old Trafford singt gegen Cristiano Ronaldo

So viel hatten sich die Fans und Cristiano Ronaldo wohl auch selbst erwartet, als der Superstar nach Manchester United zurückgekehrt war. Was blieb, war jedoch ein riesengroßer Scherbenhaufen. Der einstige Held ist beim Klub unten durch, die Fans stinksauer - was beim Ligapokal-Spiel gegen Burnley kaum zu überhören war.