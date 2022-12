So wenige Verkehrstote gab es heuer in Kärnten

Die meisten Verkehrstoten waren heuer in Niederösterreich zu beklagen mit 94. Kärnten zählt mit Vorarlberg, Wien, Salzburg und Burgenland zu jenen fünf Bundesländern mit den wenigsten Verkehrstoten. Und: In nur drei Bundesländern nahm die Zahl der Verkehrstoten heuer ab, am stärksten in Kärnten, vor Oberösterreich und Salzburg, so der VCÖ.