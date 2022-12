Sonne lässt sich über die Festtage im Land blicken

Die Temperaturen bleiben auch weiterhin mild

Am Donnerstag bringt eine westsüdwestliche Höhenströmung weiterhin milde Temperaturen. Nebelfelder entlang der Donau, in Alpentälern sowie Becken des Südens lösen sich am Vormittag auf, sonst wechseln sich ausgedehnte, hochliegende Wolkenfelder mit Sonnenschein ab. Von Westen her nähert sich am Nachmittag eine Kaltfront an, welche gegen Abend in Vorarlberg erste Regenschauer bringt. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Abend im Westen teils lebhaft auffrischend, aus Süd bis West. Von minus vier bis plus fünf Grad in der Früh, steigen die Werte auf sieben bis 13 Grad.