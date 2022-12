Wetter zu Weihnachten wird wechselhaft und mild

24.12.: Sonne zeigt sich im Osten und Südosten ab Nachmittag

Der Ostalpenraum verbleibt am Heiligen Abend in einer milden westlichen Strömung. Eingelagert in diese ziehen im Tagesverlauf des Samstags wiederholt dichtere Wolken durch. Mit ihnen ist vor allem über den Alpengipfeln bei einer Schneefallgrenze zwischen 1500 und 1800 Meter Seehöhe zeitweise mit Regen zu rechnen. Zwischenzeitlich gibt es aber auch sonnige Abschnitte. Während im Westen jedoch die Wolken überwiegen, zeigt sich weiter im Osten und Südosten die Sonne am Nachmittag immer öfters. Die vorherrschende Windrichtung ist West. Aus dieser weht der Wind mäßig, im östlichen Flachland und über den östlichen Alpengipfeln auch lebhaft. Die Temperaturen umspannen in der Früh minus ein bis plus zehn Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit vier bis 15 Grad erreicht, am wärmsten ist es mit dem Westwind im östlichen Flachland, die tieferen Werte werden in Becken und Tälern im Süden gemessen.