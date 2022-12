Die bewegendsten Fälle der Tierschutzombudsstelle

Fall 3: Hundewelpen in Katzenkisterl zum Verkauf angeboten

Es ist Hochsommer, ein Mittwoch im Juli. Ein Mann steht in der Mittagshitze beim Gasometer. Er ist nicht alleine: Neben ihm, in der prallen Sonne, warten eine Hündin und zwei Katzentransportboxen. Der Mann spricht die vorbeigehenden Passanten an, zeigt auf die Transportbehälter. Wie sich später herausstellen wird, ist der aus einem Nachbarland stammende Mann auf der Durchreise nach Deutschland. Doch sind es keine Katzen, die er in den Reiseboxen mitführt, sondern vier Schäfermischlingswelpen - eingepfercht in die viel zu engen Kisten, ohne Wasser, ohne Futter. Der Mann möchte sie verkaufen. Eine aufmerksame Passantin beobachtet die Situation und alarmiert die Polizei. Die Rettung kommt gerade noch rechtzeitig: Als die Polizei die Tiere birgt, sind die Welpen bereits völlig lethargisch.