Brand im Grazer Cineplexx: Beim Löschen verletzt

Viel Aufregung gab es Donnerstagnachmittag beim Cineplexx in Graz-Puntigam. Über dem Gebäude bildeten sich dichte Rauchschwaden. In der Küche eines der Restaurants hatte Fett in einer Pfanne zu brennen begonnen, der Lokalbetreiber, der selbst zu löschen versuchte, wurde verletzt.