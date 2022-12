Im weiten Land wird mit Qualität gepunktet

Zukunftsfitte Ernährung, gepaart mit Versorgungssicherheit, ist eines der brennendsten Themen unsere Zeit. „Das Austrian Competence Centre for Feed and Food Quality, Safety and Innovation – kurz: FFoQSI – ist angetreten, um die Nahrungs- und Futtermittelproduktion besser, sicherer und nachhaltiger zu gestalten“, erklärt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Von der Pflanze auf dem Feld bis hin zum fertigen Lebensmittel hilft das Unternehmen mit Sitz in Tulln dabei, die Lebensmittelqualität zu verbessern und Ernteausfällen vorzubeugen.