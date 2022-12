Adi Hütter! Die Austria träumt von Sensationscoup

Einigen ist die Austria derzeit zu „heiß“, hinter den Kulissen fällt der Name Adi Hütter. Der ist nach erfolgreichen Jahren bei Young Boys Bern und Eintracht Frankfurt seit seiner Entlassung letzten Sommer bei Gladbach arbeitslos, würde von einem Zusatzsponsor finanziert werden, es liegt nur an ihm, ob er das „Abenteuer Austria“ machen will.