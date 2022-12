Offener Brief schlägt hohe Wellen bei der Austria

Hier der offene Brief im Wortlaut:



(Wenn man im Verein ignoriert wird, muss man sich anderweitig Gehör verschaffen)

Der 05. Dezember 2022 war ein rabenschwarzer Tag in der Geschichte der Austria. Völlig überraschend, weil in der Kuratoriumssitzung und der Generalversammlung in den Wochen davor noch abgestritten wurde, dass eine Ablöse des Trainers unmittelbar im Raum steht. Noch viel enttäuschender ist, dass der Schritt ohne jegliches handfeste Argument, ohne triftige Gründe und vor allem ohne Rücksichtnahme auf die Wortmeldungen in den Sitzungen, welche ausschließlich positiv zum Thema Manfred Schmid waren, gesetzt wurde („anderer Spielstil“).



Jedoch zeigt ein Blick in die jüngere Vergangenheit, dass diese Handlungsweise schon Stil hat bei der Austria.