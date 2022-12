Das schmutzige Spiel der Austria-Wien-Feiglinge

Manfred Schmid wird in diesem Brief als der große Buhmann dargestellt, man versucht, ihm den „Schwarzen Peter“ für alles in die Schuhe zu schieben: Transfers, sportliche Talfahrt, keine Weiterentwicklung von Spielern - an allem soll Schmid schuld gewesen sein, wie die sportlich Verantwortlichen und „Experten“ (wer die sind, bleibt ein Geheimnis) laut Brief festgestellt haben.