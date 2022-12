Austria-Aus: Manfred Schmid meldet sich zu Wort

Vor zwei Wochen war Schmid als Austria-Trainer abgesetzt worden. Offiziell begründet wurde das von den Verantwortlichen mit „Auffassungsunterschieden“. Schmid belegte mit der Austria in der Vorsaison überraschend Rang drei, in dieser Spielzeit aber folgte eine Talfahrt. Die Violetten überwintern in der Bundesliga nur als Tabellensiebenter, im Cup-Achtelfinale schied man gegen den Regionalligisten Wiener Sport-Club aus und in der Conference-League-Gruppenphase wurde man mit zwei Punkten aus sechs Partien Letzter.