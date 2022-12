„FPÖ-internes Match bei NÖ-Wahl wird spannend“

Auf das FPÖ-interne Match zwischen Landbauer und Landesrat Gottfried Waldhäusl sei er besonders gespannt, sagt Hicker. „Die beiden sind einander nicht grün.“ Man merke nun auch in der Landeslisten-Erstellung, dass die Waldhäusl-Fraktion nicht mehr so berücksichtigt werde und die Landbauer-Fraktion eher gestärkt sei. „Das ist natürlich in vielen Parteien so.“ Von Waldhäusl könne man halten, was man wolle, so Hicker, aber eines würde er schaffen: „Er kommt in die ,ZiB 2‘ und bedient seine Klientel damit natürlich sehr gut.“ Hier stünden sich zwei interessante Persönlichkeiten innerhalb der FPÖ gegenüber.