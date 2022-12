Tenor: „Mikl-Leitner wählen oder zu Hause bleiben“

Dass ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in den U-Ausschuss geladen wurden, „hat natürlich wahltaktische Hintergründe“. Aber: „Das machen die anderen Parteien so plump, so dumm, dass die Leute das durchschauen“. Es sei nur parteipolitisches Kalkül. Der Glaube an den U-Ausschuss ist mau: Nur 25 Prozent finden, dass er etwas bringt. Die Mehrheit der Optimisten sind Grün-Wähler, zeigen die neuesten Ergebnisse des IFDD. Haselmayer dazu: „Die Bevölkerung ist längst ausgestiegen.“ Die Menschen wollen, dass die Politiker für das Volk arbeiten, anstatt im U-Ausschuss „gegenseitig Dreck aufeinander zu schmeißen“.