Bewaffneter Raubüberfall auf Weinviertler Geschäft

Mit einem rund 20 Zentimeter langen Messer in der einen Hand und einer Getränkedose in der anderen Hand bedrohte ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch gegen 18.05 Uhr den Kassier eines Lebensmittelgeschäftes in Wolkersdorf im Weinviertel. Anstatt das Getränk zu bezahlen, griff der Täter kurzerhand selbst in die Kassenlade und entnahm Bargeld.