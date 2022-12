Russischer Konzern will Jagd auf Starlink machen

Etwa 22.000 Starlink-Antennen hat das Weltraumunternehmen SpaceX von Elon Musk seit Beginn des russischen Angriffskrieges in die Ukraine geschickt, um die Bevölkerung, aber auch das Militär via Satellit mit dem Internet zu verbinden und so mit wichtigen Informationen zu versorgen. Ein russischer Rüstungskonzern möchte daher nun Jagd auf die „Schüsseln“ machen.