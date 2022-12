NEOS-Chefin an Kanzler: „Druck auf Orban machen“

Beate Meinl-Reisinger hat Österreichs Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien als „Knieschuss“ bezeichnet. „Österreich hat sich damit ziemlich isoliert und wirtschafspolitisch ins Aus geschossen. Diese Politik halte ich für kurzsichtig“, meinte die NEOS-Chefin am Mittwochabend in der „ZiB 2“. Die Probleme in der aktuellen EU-Asylkrise würden ihr zufolge vielmehr durch Serbien und Ungarn verursacht. „Beide sind unsolidarisch und halten sich nicht an Gesetze“, so Meinl-Reisinger. Bezüglich Aufnahme von Flüchtlingen forderte sie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf, „Druck auf Viktor Orban“ zu machen.