„Die düsteren Prognosen sind nicht eingetreten“

„Wenn wir zurückblicken auf das vergangene Jahr, muss man sagen: Das war ein schwieriges Jahr.“ Als er sein Kanzleramt angetreten sei, habe sich das Land noch im Lockdown befunden. Danach sei der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Infolgedessen seien viele Probleme und drängende Fragen aufgetaucht: Werden wir genug Gas haben für den Winter? Wird die Wirtschaft einbrechen? Die düsteren Prognosen vieler Experten seien aber nicht Realität geworden. Erstens konnte man die Abhängigkeit von Russland in Energiefragen deutlich reduzieren und zweitens seien die österreichischen Gasspeicher gut gefüllt. „Wir sind bereits in den Vorbereitungen für den nächsten Winter, damit Wohnungen nicht kalt bleiben und Unternehmen weiterarbeiten können“, erklärte der Kanzler.