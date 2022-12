Wien: 30.000 Euro Kopfgeld für Hinweise

In Schule aufgefunden

Während des Unterrichts um kurz vor 9 Uhr ging Ende März bei der Wiener Polizei der Alarm ein: Der Schulwart der Volksschule Hoefftgasse wurde mit Stich- und Schnittverletzungen in einem Raum der Lehranstalt aufgefunden. Polizei und Berufsrettung eilten zum Tatort in den elften Gemeindebezirk. Doch trotz aller beherzten Wiederbelebungsversuche konnte der 46-Jährige nicht mehr ins Leben zurückgeholt werden.