Schulwart-Mord: Jagd nach „Phantom“ geht weiter

Eltern der Schüler lange nicht über Tat informiert

Denn nur 24 Stunden zuvor verblutete Schulwart Harald S. (46) an seinem Arbeitsplatz. Schüler und Eltern wurden aber nicht gleich informiert. Dass sich kurz vor dem Unterricht ein Mordkrimi nur wenige Meter von den Klassen entfernt abspielte, wurde zuerst verschwiegen. Während sich die Volksschüler auf den Gängen tummelten, sicherte die Polizei Spuren am Tatort, ließ den am Bauch liegenden Leichnam erst um 15 Uhr abholen. So viel ist bisher jedenfalls bekannt: Im Putzkammerl des Gebäudes war von einem Angreifer mehrmals von vorne auf den gebürtigen Simmeringer eingestochen worden.