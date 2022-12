WM-Helden gelandet: Argentinien im Ausnahmezustand

Weltmeister Argentinien ist in der Heimat angekommen! Mit geringfügiger Verspätung landete das Team um Superstar Lionel Messi mitten in der Nacht in Buenos Aires. Mit dem WM-Pokal in der Hand, der Medaille um den Hals und einem strahlenden Lächeln stieg Messi als Erster an der Seite seines Trainers Lionel Scaloni kurz vor 3 Uhr (Ortszeit) aus dem Flugzeug. Für die Spieler war ein roter Teppich am Flughafen ausgerollt.