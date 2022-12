David Alaba plaudert „b‘soffene G‘schicht“ aus

Übrigens, noch weiß Alaba nicht, wo er Weihnachten feiern wird. „Ich weiß nicht, ob uns der Trainer freigeben wird. Aber vielleicht kann ich in Wien oder in München feiern. Sonst eben in Madrid.“ Fest steht hingegen, dass er wieder einen ganz besonderen Anruf tätigen wird am Heiligen Abend. Wie jedes Jahr wird der Real-Star auch heuer Bayern-Zampano Uli Hoeneß „Frohe Weihnachten“ wünschen. „Ich hab ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, aber auch zu seiner Frau Susi. Ich durfte ihn ja schon in jungen Jahren kennenlernen. Da war er auch eine Art Vaterfigur für mich und Franck Ribery.“ Stimmt! Da war doch auch mal was ...