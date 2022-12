Weihnachten auf drei Pfoten: So feiern die Tiere

Man muss Tiere aber gar nicht besitzen, um mit ihnen Weihnachtsfreuden zu erleben. Die sympathischen Vierbeiner in den Zoos verkürzen das Warten auf das Christkind recht professionell! Im Tierpark Stadt Haag gibt es am 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr kostenlosen Eintritt. Der Zoo in Schmiding hat bis 14 Uhr geöffnet. Im Zoo Linz dürfen von 10 bis 13 Uhr kleine Besucher Leckereien für die Tiere basteln und gleich verteilen. Das freut Erdmännchen, Ziege & Co!