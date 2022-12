„Diego lächelt jetzt“: Bewegende Worte an Messi

Auch Obama huldigt Messi

Die Begeisterung herrschte auch in der Politik und aus anderen Sportarten. Auch der frühere US-Präsident Barack Obama schwärmt von Messi - und gibt seine Antwort in einer Dauer-Debatte im Fußball. „Gratulation an Argentinien und an den GOAT, Lionel Messi, für einen unglaublichen Weltmeisterschafts-Sieg“, twitterte der 61-Jährige. GOAT steht für „Greatest of all Time“, „der Größte aller Zeiten“.