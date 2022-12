Stöger schließt Comeback bei Wiener Austria aus!

Eine Rückkehr zu den Veilchen kommt für „Krone“-WM-Experte Peter Stöger zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage, denn nach dem überraschenden Ende von Austria-Coach Manfred Schmid ist dieser Posten unbesetzt! Wie wichtig eine gute Beziehung zwischen Trainer und Spielern ist, bespricht Moderatorin Katie Weleba mit Peter Stöger und Michi Konsel im „Krone“-WM-Studio, anhand des Beispiels von Chefcoach Walid Regragui, der Marokko im dramatischen Elfmeter-Schießen gegen Spanien, zum ersten Mal in der Geschichte in ein WM-Viertelfinale führt. Viel Spaß mit Teil 1 des täglichen „Krone“-WM-Studios.