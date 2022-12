Paukenschlag! Austria Wien trennt sich von Schmid

Schmid belegte mit der Austria in der Vorsaison überraschend Rang drei, in dieser Spielzeit aber folgte eine Talfahrt. Die Violetten überwintern in der Bundesliga nur als Tabellensiebenter, im Cup-Achtelfinale schied man gegen den Regionalligisten Wiener Sport-Club aus und in der Conference-League-Gruppenphase wurde man mit zwei Punkten aus sechs Partien Letzter. Am 12. Februar steigt das nächste violette Pflichtspiel: Austria Klagenfurt ist zu Gast in der Generali-Arena. Man darf gespannt sein, wer bei den Wienern dann an der Seitenlinie stehen wird ...