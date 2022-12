Weil Sonne blendete: Auto kracht in Telfs in Moped

Straße für zwei Stunden gesperrt

„Der 50-Jährige stürzte vom Moped und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen und dort stationär aufgenommen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. „An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Saglstraße musste für die Dauer von rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden“, so die Exekutive.