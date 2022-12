Tränenmeer beim Finale | „Einfach nur geil“

„Einfach nur geil“. „Fast jeder gönnt Messi den Titel“ schreibt heute in der „Krone“ Österreichs Jahrhundert-Kicker Herbert Prohaska. „In seinem letzten Länderspiel für Argentinien krönte Lionel Messi sein fußballerisches Lebenswerk, pulverisierte weitere Rekorde und reiht sich damit in die Liste der allergrößten Legenden wie Pelé oder Diego Maradona ein“, anerkennt „Krone“-Sportchef Peter Moizi. Und „Krone“-Kolumnist Christian Fuchs beschreibt seine Gefühle bei diesem Endspiel ganz euphorisch: „Sicher eines der besten WM-Finale aller Zeiten! Es war einfach nur geil!“ Ja, es war wirklich ein großes Erlebnis - und man darf für den einzigartigen Lionel Messi ein paar Tränen der Freude und Rührung mitzerquetschen. Gab es je einen Fußballstar, der so sympathisch rüberkommt, so wenig arrogant auftritt, so leidenschaftlich, gleichzeitig bescheiden (nicht finanziell gemeint…) und herzlich wirkt? So freut man sich zum Ende dieser WM. Was bleibt? Das, was Startrainer Adi Hütter im „Krone“-Interview so richtig gesagt hatte: „Eine WM am falschen Ort zur falschen Zeit“. Aber wenigstens eine mit einem Happy End!