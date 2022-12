Zündler fackelten fast zeitgleich 15 Container ab

Zwar waren zum Glück keine Personen oder Wohngebäude in Gefahr, löschen mussten die Florianijünger allemal. Und das war in der Nacht durchaus gefährlich. Weniger wegen der Flammen, sondern wegen des Wassers. Dieses gefror bei Temperaturen von etwa minus zehn Grad sofort am Boden und verwandelte diesen in einen Eislaufplatz.