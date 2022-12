„Ich will krebskranken Menschen Mut machen“

„Langsam setzt sich der Linearbeschleuniger über mir in Bewegung, umrundet meinen Kopf in gleichmäßigen Rotationen. Helles Licht schimmert durch meine Lider. Es brummt, surrt und knackst. Für mich nicht spürbar, dringen die Strahlen ein, in meine Narbe am Hals. Dort, wo mir zum Sommerbeginn der Lymphknoten entfernt wurde. Der Tumor soll keine Chance mehr haben, sich zu verbreiten. In der Zerstörung liegt die Heilung“, schreibt Maria Oberhammer in einer Geschichte.