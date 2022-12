Nicht für alle ist es ein Fest der reinen Freude

„Rekordjahr 2022“

Dieses Jahr dürfte ein „Rekordjahr“ werden. „2022 erwarten wir mit 17.000 Gesprächen die höchste Zahl in der Geschichte der Telefonseelsorge Vorarlberg.“ Die häufigsten Probleme, mit denen sich die Anrufer an die Telefonseelsorge wenden, sind psychische Belastungen, Einsamkeit, Probleme in der Partnerschaft oder der Familie, Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen.