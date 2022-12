Eine blutleere, unbemenschte Welt

Liebe „Krone“-Lesende! So müssten wir, wenn es nach dem Kärntner Gender-Wörterbuch ginge, in Zukunft unsere Leserinnen und Leser ansprechen. Das ist aber noch lange nicht das Haarsträubendste am 70 Seiten langen neuen Leitfaden der Kärntner Landesregierung für gendergerechte Sprache. Denn verboten sind dort auch Begriffe wie Mutter, Partner, Bauer, Bäcker oder Hexe.